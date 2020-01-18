Концерт с отставкой: после разговора с Зеленским Гончарук сделал громкое заявление

После разговора с Зеленским Гончарук сделал заявление / president.gov.ua

Глава Кабмина Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского принять его прошение об отставке.

Отметим, Зеленский заявил: "Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать Вам шанс и шанс Вашему правительству, если Вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически".

Так вот, после разговора с президентом Гончарук отметил, что его команда осознает возложенную на нее ответственность и готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения на Украине.

При этом Гончарук добавил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа.

Отметим, утром в пятницу, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за возникшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон сообщил, что слитый разговор премьера Алексея Гончарука, в частности, с руководством Нацбанка, с большой долей вероятности не был записан на аппаратуру, установленную в кабинете. Разговор записан одной из участниц встречи.

По его словам, об этом знает президент Владимир Зеленский и те, кому положено об этом знать.

"…Этот разговор, насколько я знаю, записала одна из участниц встречи... Знают также, кто монтировал этот разговор, на чьем компьютере это производилось и остальные подробности, которых я не имею права разглашать", - поделился журналист.

Также ранее сообщалось, YouTube-канал "Как обмануть президента", на котором выложили скандальную прослушку совещания премьер-министра Алексея Гончарука, был удален вместе с аудиоразговорами.