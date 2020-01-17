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Скандальный YouTube-канал с "пленками Гончарука" исчез из Сети

17 января 2020, 22:05

YouTube-канал "Как обмануть президента" со скандальной записью с совещания Гончарука, удалили из Сети.

Зеленский, Гончарук
Зеленский, Гончарук / УНИАН

YouTube-канал "Как обмануть президента", на котором выложили скандальную прослушку совещания премьер-министра Алексея Гончарука, был удален вместе с аудиоразговорами.

Как пишет Страна, при попытке перейти по ссылкам, появляется надпись "Видео недоступно", и "Такой канал не существует".

Напомним, утром пятницы, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за полыхнувшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.

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Также Главред писал, что  Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Офиса президента в Facebook. Согласно тексту, Зеленский и Гончарук провели рабочую встречу. 

Отметим, президент во время первой встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком, заявил о необходимости предоставить новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников.

скандал аудиозапись Алексей Гончарук
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