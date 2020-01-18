"Пленки Гончарука": Гордон сказал, кто записал разговор премьера

Разговор Алексея Гончарука записала одна из участниц встречи, поделился Дмитрий Гордон / УНИАН

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что слитый разговор премьера Алексея Гончарука, в частности, с руководством Нацбанка, с большой долей вероятности не был записан на аппаратуру, установленную в кабинете.

Разговор записан одной из участниц встречи, сообщил журналист изданию Гордон.

По его словам, об этом знает президент Владимир Зеленский и те, кому положено об этом знать.

"…Этот разговор, насколько я знаю, записала одна из участниц встречи... Знают также, кто монтировал этот разговор, на чьем компьютере это производилось и остальные подробности, которых я не имею права разглашать", - поделился журналист.

Ранее в Сеть появились записи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука, в частности, с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Нацбанка Яковом Смолием и первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой. Глава Кабмина якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики. В СМИ записи назвали "пленками Гончарука".

Позже Гончарук написал заявление об отставке с поста премьера и передал его на рассмотрение Владимиру Зеленскому (по закону Украины главу правительства увольняет Верховная Рада). Потом президент отказался принимать отставку Гончарука.