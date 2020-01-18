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"Пленки Гончарука": Гордон сказал, кто записал разговор премьера

18 января 2020, 08:25

Зеленский знает, кто записал разговор премьера, сообщил журналист.

Дмитрий Гордон поделился, что разговор Алексея Гончарука записала одна из участниц встречи
Разговор Алексея Гончарука записала одна из участниц встречи, поделился Дмитрий Гордон / УНИАН

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что слитый разговор премьера Алексея Гончарука, в частности, с руководством Нацбанка, с большой долей вероятности не был записан на аппаратуру, установленную в кабинете.

Разговор записан одной из участниц встречи, сообщил журналист изданию Гордон.

По его словам, об этом знает президент Владимир Зеленский и те, кому положено об этом знать.

"…Этот разговор, насколько я знаю, записала одна из участниц встречи... Знают также, кто монтировал этот разговор, на чьем компьютере это производилось и остальные подробности, которых я не имею права разглашать", - поделился журналист.

Ранее в Сеть появились записи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука, в частности, с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Нацбанка Яковом Смолием и первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой. Глава Кабмина якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики. В СМИ записи назвали "пленками Гончарука".

Позже Гончарук написал заявление об отставке с поста премьера и передал его на рассмотрение Владимиру Зеленскому (по закону Украины главу правительства увольняет Верховная Рада). Потом президент отказался принимать отставку Гончарука.

Владимир Зеленский Дмитрий Гордон Алексей Гончарук
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