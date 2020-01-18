"Обесславить Гончарука и сделать из него котлету": Пальчевский огорошил заявлением

Пальчевский высказался о скандале с Гончаруком / скриншот из видео

Украинский журналист и политолог Андрей Пальчевский, который ранее вспомнил ядерный "грех" мудрого "лиса" Кравчука, сделал громкое зявление об аудиозаписях с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

По словам Пальчевского, после изучения аудиозаписей он сделал вывод, что там довольно все неоднозначно и если доверять лишь вырванным слова из контекста, то конечно, можно Гончарука обвинить во всех грехах.

"Если вырывать некоторые слова из контекста, конечно можно обесславить несчастного Гончарука и сделать из него котлету уже сегодня. Это замечательное время для того, чтобы сбить Гончарука. Любая власть стремится к тому, чтобы подавить остатки сопротивления своих политических оппонентов", — пояснил Пальчевский в эфире 112.

Также эксперт обратил внимание на то, что однопартийцы в Слуге народа не являются единомышленниками, они относятся к разносторонним кланам и даже более того.

При этом Пальчевский убежден, что из правительства должны уйти по собственному желанию все те, у кого зарплата в сто раз больше тех людей, с которыми они работают.

Также Пальчевский добавил, что Владимир Зеленский будет расстроен положением нынешних дел.

Отметим, в комментариях под видео с выступлением Пальчевского появилась масса комментарием. Люди в основном критикуют правительство Гончарука и космические премии.

"Из-за аномально тёплой зимы правительство распустилось........", - пишет Анна Кириченко.

"Гончарука потрібно звільнити, він і так нікому не подобався", - отетила София Молчанова.

"Хочется, чтобы Гончарука наказали! На закрытом собрании обосрали главу", - добавил Олег Шаповаленко.

"Всі ці записи говорять про те, що уряд взагалі не цінує президента", - высказалась Линда Костинкова.

Читайте такжеНедоотставка Гончарука: Разумков объяснил порыв премьер-министраНапомним, утром в пятницу, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за возникшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Офиса президента в Facebook. Согласно тексту, Зеленский и Гончарук провели рабочую встречу.

"Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать Вам шанс и шанс Вашему правительству, если Вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", — заявил президент.