"Если бы, да кабы, Макарыч прав": Пальчевский вспомнил ядерный "грех" мудрого "лиса" Кравчука - видео

Пальчевский вспомнил ядерный "грех" Кравчука / Скриншот видео с youtube.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук в свое время безответственно отдал наш ядерный щит, что поставило нынешнего президента перед нерешаемой задачей, заявил известный украинский телеведущий и политический эксперт Андрей Пальчевский, который ранее предрек крах Зеленского.

По мнению Пальчевского, отказ Украины от ядерного арсенала и привел к нынешним проблемам.

"Вчера посмотрел выступление президента Владимира Зеленского перед поездкой (на нормандский саммит - ред.), а больше всего мне запомнился президент Кравчук. Леонид Макарович сорвал все аплодисменты, задал три вопроса, которые поставили в тупик всю аудиторию и был красавцем. Только не было, к сожалению меня, я б его спросил: А куда девался ядерный щит, который вы так неудачно распорядились и в результате которого, каждая капля крови на Донбассе и все наши проблемы с обнищанием были заложены тогда в вашей стратегической ошибке двадцатилетней давности. Теперь хорошо выступать в качестве мудрого лиса, поддерживать молодого президента в борьбе за мир", - заявил он в своем видеообращении в Фейсбуке.

При этом Пальчевский особо отметил, что такой поступок Кравчука заставил поставил Зеленского перед нерешаемой задачей.

"Будут ли сначала выборы, а потом вывод войск. Или войска оккупантов останутся на месте и будут выборы. Что бы там не говорили Минские договоренности подразумевает, что выборы пройдут до вывода войск и Владимиру Зеленскому необходимо будет решать задачу практически нерешаемую. Почему? Потому что 30 лет назад другой президент безответственно отдал наш ядерный щит", - закончил он.

Отметим, слова Пальчевского вызвали бурную дискуссию в Сети, при этом многие вступились за Кравчука.

"Очень легко критиковать Кравчука...особенно если всю подноготную знает только Кравчук. Ядерный щит - спорный вопрос о том, как бы развивалась Украина "если бы, да кабы". Вопрос о настоящем...и тут Кравчук и Саакашвили правы...надо засунуть все свои разногласия в одно место (потом можно по их поводу повоевать) и поддержать президента перед встречей. Идея пойти и всем вместе помолиться (как символ единения), вместо майдана - правильная...", - пишет Агата Синкевич.

"Очень легко критиковать самого первого президента. А может это было вынужденным решением - не думали? Возможно условия были так поставлены именно Украине?Возможно он отодвинул войну в надежде, что по прошествии лет Украина станет сильной и богатой страной. А разворовывание привело к краху и ослаблению ...", - отметила Оксана Вовк.

"Кравчук много рассказывает о мире, будучи "мега экспертом", но когда сам был при власти оказался в такой заднице, что мы по сей день расхлёбываем! Главное, что Пальчевский прав - тот рассказывал за чемоданчики в Москве, а сам получил долю отката ха это 100%!", - убежден Андрей Максимович.

"И это всё, что вас взволновало, выступление Кравчука?А как же Вакарчук и Парубий, их призывы к Майдану?Вас не смущает, что готовится переворот?Почему вы молчите, почему не обращаетесь к киевлянам?Или тактика ,,постою в сторонке, посмотрю" удобнее???", - возмутилась Ксюша Кваль.

"Андрей Пальчевский. Предлагаю съездить в г.Первомайск Николаевской области и пообщаться с ракетчиками Ядерного Щита. Там не будет полититки.Сухие данные и статистика. А далее ВЫВОД: мы тогда и сейчас не могли управлять и менять цели ракет. Обслуживать их в полном обьеме(боеголовки в первую очередь) и т.д.Макарыч прав, как не странно звучит", - обратила вниание Александр Гончаренко.

Читайте также"Мокшанский пропагандонист" Пушков ответил Кравчуку о "киевском княжестве"Напомним, ранее Леонид Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь". В пятницу, 6 декабря, первый президент Украины в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил экс-главе Верховной Рады Андрею Парубию, что призывы выйти на Майдан объясняются не поддержкой Украины, а ненавистью к тому, что призывающие не при власти.

Также Кравчук подчеркнул, что украинцы разобщены, и призвал принимать документы, которые будут объединять граждан.