Не доживет до зимы: Пальчевский предрек крах Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Политолог и журналист Андрей Пальчевский предупредил президента Украины Владимира Зеленского о негативном влиянии его окружения. По его мнению, рейтинг главы украинского государства потерпит крах уже к Новому году.

Так, в эфире телеканала 112 Украины Пальчевский напомнил о негативных статьях про Зеленского, опубликованных во влиятельных иностранных СМИ. При этом он указал, что президент Украины должен быть сверху своего окружения, а не сидеть за одним столом.

Также Пальчевский призвал Зеленского не быть столь лояльным к своему окружению и дистанцироваться от него, потому что подобные статьи негативно влияют не только на рейтинг президента Украины, а и на Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп повторно обратил внимание общественности на то, что сделанное украинским лидером Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной, как он это называет, "охоте на ведьм".