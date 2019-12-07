"Безъязыкий бунтует народ": Кравчук роскошно умыл Парубия и "всю патрашенковскую шелупонь" - видео

Кравчук умыл Парубия / скриншот

В пятницу, 6 декабря, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил экс-главе Верховной Рады Андрею Парубию, что призывы выйти на Майдан объясняются не поддержкой Украины, а ненавистью к тому, что призывающие не при власти.

Также Кравчук подчеркнул, что украинцы разобщены, и призвал принимать документы, которые будут объединять граждан.

"Если вы хотите помочь процессу - то против кого этот протест? … Если вы хотите объединиться, то пишите документы, объединяющие. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю", - сказал Кравчук.

При этом Кравчук спросил, слышал ли кто-нибудь, чтобы аналогичные инциденты были во Франции или Германии перед важными переговорами Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Отметим, украинцы вв Сети подчеркнули, что Кравчук умыл Парубия по полной.

"Яе би я не відноствся до Кравчука, та палубія він умив по повній і всю оту патрашенківську шелупонь, а вони до речі уже запустили в Київ більш 40 автобусів з проплаченими""патрійотами"", але хрен вам запродаці, реваншу не буде.А папіка вашого, зайця шоколадного скоро посадять, кому дупу будете лизати і вже не шоколадну", - считает Виктор Бондаренко.

"Мудро сказав президент України Леонід Кравчук ,і що головне правду,а таких як Парубій Вакарчук і йому подібних під суд за зраду України!!!! Парубій в своєму виступі показав що що він Зрадник народу України !!!!!!", - высказался Виктор Потицкий.

"Боже як це безязике хоче знову влади, вони падла вже на 8 грудня звозять людей на Майдан, вони знову хочуть крові, вони живуть лише брехнею. Я не хочу жити в тому режимі який був, я хочу миру і безпеки для України. Скільки ця гнила верхушка може брехати і знову дурити наш народ? Я знаю зараз важко жити, і коли має бути нормандська зустріч і мають вирішувати питання миру цей безязикий бунтує народ,щоб мав підтримати,то навпаки. В нього ніхто не вбитий на цій війні, а скільки цвіту полягло на ній при його владі, скільки горя прийшло в прості домівки?", - добавила Лариса Семенюк.

"Хорошая была программа. Очень надеюсь на то что наши люди все таки одумаются и пойдут в церковь а не на майдан. Давайте все вместе поддерживать нашего президента ведь он действительно старается.... Он хочет мира, так давайте же мы все его в этом поддержим", - отметила Анна Белковская.

Читайте также"Нас обманывают": Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с ПутинымНапомним, в среду, 4 декабря, народный депутат от Еропейской солидарности Андрей Парубий призвал украинцев выйти на майдан 8 декабря, накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита в Париже.