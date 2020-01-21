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50 гривен за доллар: чего ждать от курса после "пленок Гончарука"

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

21 января 2020, 07:29

Если правительство и Нацбанк не соберется и не проведет мероприятий по стерилизации лишней гривны, в феврале может начаться крах финансово-валютной системы.

Доллар
Доллар может скакнуть до 30 уже в феврале / УНИАН

На курс доллара, как и любой денежной единицы всегда влияют политические факторы. Это аксиома. Естественно, что любые скандалы в правительстве, вокруг премьер-министра (тем более, в отношении премьера и президента) всегда дестабилизируют национальные валюты и ослабляют. Это обычное явление для любой страны.

Внешне скандал с "пленками Гончарука" закончился и тогда возникает вопрос – происходит ли ослабление гривны на психологическом уровне или же действуют какие-то объективные факторы, влияющие на его ослабление. В том, что доллар усилился, а гривня ослабла, виноват субъективный фактор. И поскольку премьер остался, этот фактор должен прийти в нулевую фазу.

Потому важно, как поведет себя правительство – если подтвердится, что информацию про рабочее совещание и слова Гончарука записала Оксана Маркарова и она виновна в сливе, то ее необходимо немедленно убирать с поста, так как она сможет дестабилизировать финансовую ситуацию. И это очень опасно. Так как ее действия априори направлены на развал государственных финансов. Она не в состоянии функционировать без поддержки Международного валютного фонда – она его протеже и продолжение Наталки Яресько в Украине. И потому ее надо заменить профессиональным функционером, который понимает, что такое государственные финансы и будет двигаться путем уменьшения дефицита госбюджета и наращиванием его доходной части здоровыми методами, а не за счет новых налогов и заимствований.

Читайте также"Зеленый" подскочит цене: аналитик дал прогноз курса доллара на неделюНо дело в том, что январь – месяц слабой финансовой активности. Естественно, что это приводит к ухудшению экономических показателей. И в связи с этим февраль всегда дестабилизирует валютно-финансовую ситуацию в стране. Потому объективно ослабление гривны возможно. Все зависит от того, сможет ли правительство стабилизировать экономическую ситуацию, особенно на уровне госбюджета. Потому что доходы бюджета сократились в связи с недопоступлением налоговых ресурсов. Кроме того, в феврале планируются выплаты по долгам. И это тоже ослабляет гривню.

Если правительство и Нацбанк не соберется и не проведет мероприятий по стерилизации лишней гривны, особенно безналичной, то маятник может серьезно качнуться в сторону девальвации. Кроме того, нужно во что бы то ни стало, стимулировать приток свободно конвертируемой валюты в страну и сократить государственные расходы путем сокращения содержания бюрократического аппарата. То есть, прежде всего сократить оклады и привести их в соответствие с тарифной сеткой с привязкой к прожиточному минимуму.

Эта сумма в несколько миллиардов сравнительно небольшая, но достаточная для того, чтобы стабилизировать соотношение гривны и доллара.

Все это необходимо сделать до конца января. Иначе в феврале может начаться крах финансовой системы. Если они упустят момент, то курс валют может уйти за 30 гривен за доллар, начнется массовый сброс гривны, финансовый коллапс может дойти до 50 гривен за доллар и его будет трудно остановить.

И тогда это грозит падением заработной платы и выходом на так называемую спиральную инфляцию, как в Венесуэле или Боливии. Тогда же сразу упадет и уровень жизни широких масс населения, который и так сегодня держится на грани. И если это произойдет, то сразу полетят вверх цены на газ, бензин, а это сразу повысит тарифы на коммуналку, перевозки, что повлечет подорожание продуктов питания и бытовых товаров. 

Олег Соскин, Директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

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