Как коронавирус повлияет на курс гривни: эксперт дал прогноз

Коронавирус уже оказывает влияние на глобальные рынки / Фото pixabay.com

Китайский вирус Covid-19, который активно распространяется по миру, может повлиять на курс гривни. В частности, украинская национальная валюта может просесть в цене по отношению к доллару. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, коронавирус уже оказывает влияние на глобальные рынки. Из-за эпидемии инвесторы уходят из облигаций развивающихся стран, дешевеет сырье, в частности, металлы, руда, зерно. В среднесрочной перспективе вирус из Китая повлияет и на курс гривни.

"Но речь о ее интенсивном сильном падении не идет. Кроме того, есть и позитив в виде снижения мировых цен на энергоносители", - сказал Иосуб РБК-Украина.

Эксперт предположил, что на ближайших аукционах Минфин, вероятно, пойдет на некоторое увеличение доходности по ОВГЗ, чтобы удержать инвесторов. Иосуб прогнозирует, что в этом случае "вряд ли доходность вырастет больше чем на 100 б.п.".

Напомним, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине в первую неделю марта 2020. В частности, эксперт ожидает, что американская валюта пробьет психологическую отметку в 25 гривен за один "зеленый".

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 2 марта 2020 года на уровне 24,59 гривен за один "бакс" - это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.