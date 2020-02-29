Коронавирус проник в еще одну страну

Вирус из Китая просочился уже в более чем 50 стран / Фото pixabay.com

Коронавирус Covid-19 добрался в еще одну страну. Первый случай заражения китайским вирусом зафиксировали в Исландии.

Болезнь подхватил мужчина в возрасте около 50 лет, который посещал северную Италию. Причем он посещал не те районы, в которых объявлен карантин, передает Visir. На данный момент зараженный коронавирусом пациент изолирован в Национальной университетской больнице Рейкьявика. У него наблюдаются типичные симптомы заболевания Covid-19 - кашель, лихорадка и боль в костях.

Медицинские работники отслеживают перемещение мужчины между северной Италией и его прибытием в больницу, чтобы определить возможные пути передачи.

Сообщатся также, что Исландия пока не планирует вводить запреты на въезд и выезд из страны.

Читайте такжеЕсли коронавирус нападет: в Украине больничных коек хватит на 4 месяца - Скалецкая

Тем временем Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого" – вирус проник уже в более чем 50 стран. Тем не менее в ВОЗ считают, что эпидемию еще можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в мире заражено коронавирусом более 85 187 человек. Примерно 2924 человека умерли, подавляющее большинство из них - в китайской провинции Хубэй. Выздоровели 39545 человек.

gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, глава Института имени Роберта Коха в Германии, профессор Лотар Вилер рассказал, что нет доказательств того, что ежедневное ношение маски поможет избежать заражения вирусом из Китая. При этом, по его словам, медицинские маски стоит носить лишь тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится заразиться.