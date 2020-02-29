Что будет с курсом в первую неделю марта: эксперт дал тревожный прогноз

Ослабление курса гривни - вопрос времени / Фото УНИАН

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, каким будет курс доллара в Украине в первую неделю марта 2020. Эксперт прогнозирует, что американская валюта пробьет психологическую отметку в 25 гривен за один "зеленый".

По его словам, курс гривни будет испытывать сильное давление. Главной причиной этого стало то, что иностранцы перестали покупать украинские ОВГЗ. Кроме того, на ситуацию повлияет и дефицит бюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ.

"Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций. В этих условиях гривня будет испытывать сильное давление. Поскольку приток остановился и формируется отток, ослабление гривни – вопрос времени. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – сказал Шевчишин Обозревателю.

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 2 марта 2020 года на уровне 24,59 гривен за один "бакс" - это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 2 марта составит 24,5900 гривни за один доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 28 февраля составляет 24,5610 гривен за один "зеленый".

Курс доллара НБУ на 2 марта 2020 / bank.gov.ua

Как сообщал Главред, ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко оценил сценарий с курсом 20 гривен за доллар США. До этого экономист Олег Соскин выдал неожиданный валютный прогноз.