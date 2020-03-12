Экономисты в шоке: обвал фондовых рынков США зашкаливает

Обвал фондовых рынков США побил все антирекорды / Фото pixabay.com

Фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обрушились на 9-12% по итогам торгов в четверг, 12 марта.

По информации Financial Times, это рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года. Так, Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%, а Russell 2000 - на 11,83%.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от влияния коронавируса на мировую экономику.

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Как ранее писал Главред, китайский вирус Covid-19, который активно распространяется по миру, может повлиять на курс гривны. В частности, украинская национальная валюта может просесть в цене по отношению к доллару. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. По его словам, коронавирус уже оказывает влияние на глобальные рынки. Из-за эпидемии инвесторы уходят из облигаций развивающихся стран, дешевеет сырье, в частности, металлы, руда, зерно. В среднесрочной перспективе вирус из Китая повлияет и на курс гривны.

Также напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду рассказал о том, как эпидемия китайского коронавируса может повлиять на экономику Украины - в первую очередь через удар по украинским заробитчанам.

По мнению Загороднего, массово украинцы-заробитчане начнут возвращаться на Родину лишь в случае глобальной рецессии в Евросоюзе.

"Люди в Украину начнут возвращаться не из-за коронавируса, а из-за экономического кризиса. Не факт, что небольшое падение европейских фондовых рынков по на ударит. Однако, если будет глобальная рецессия в ЕС, то тогда, конечно, люди начнут возвращаться. И тогда будет нарастать давление внутри страны, так как вернуться активные люди, которые будут требовать работы", - подытожил он.