В ООН подсчитали, во сколько обойдется Украине победа над жутким вирусом

В ООН назвали сумму, необходимую Украине для борьбы с вирусом / Reuters

В ООН представили план реагирования на пандемию жуткого коронавируса в Украине, согласно которому нашей стране нужно 165 млн долларов на то, чтобы побороть жуткую хворь.

Как сообщили в официальном представительстве ООН в Украине, средства планируют привлечь в течение следующих 9 месяцев.

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"Мы внимательно следим за мерами преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и готовы оказать поддержку правительству Украины для реагирования в ситуации, которая постоянно меняется. Сейчас нашей первоочередной задачей является быстро оказать помощь тем, кому она больше всего необходима, одновременно принимая меры предосторожности, чтобы обезопасить сотрудников и людей, для которых мы работаем", - отметила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

ОН выделит Украине 33 млн долларов помощи в рамках плана по борьбе с коронавирусом. Средства пойдут на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения.

Коронавирус в Украине

По официальным данным, коронавирус в Украине подтвержден у 156 человек, скончались пятеро инфицированных. На украинской территории ввели карантин, а также режим чрезвычайной ситуации.

Также Главред писал, что по информации мэра столицы Виталия Кличко в Telegram, количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.