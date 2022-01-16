65 гривен за кг: в Украине рекордно подорожала гречка

Цены на гречку в Украине / pixabay

В Украине с начала 2022 года начал стремительно расти ценник на популярную среди украинцев гречку. Еще в начале декабря стоимость продукта не доходила до 45 гривен, а уже сейчас цена перевалила за 50 гривен за килограмм, а в некоторых регионах и за 65 гривен.

Как пишет AgroTrend, по состоянию на начало января цена за один килограмм гречки составила 50,90 гривен за килограмм, что на 8,22 гривны больше, нежели в декабре. Таким образом, за месяц стоимость увеличилась на 6,01%.

На сегодня самая дорогая гречка - на львовском оптовом рынке Шувар. Там один килограмм продукта обойдется покупателю более чем в 65 гривен.

На Столичном рынке в Киеве стоимость гречки намного ниже - 38,60 гривны за килограмм.

Цены на гречку в супермаркетах Украины

Новус и Метро продает гречку по 45,20 гривны,

Ашане по 54,30,

Варус по 58,90 гривны.

Как отмечают эксперты, сегодняшняя средняя стоимость гречки в Украине является рекордной среди тех, чтобы были в предыдущие годы.

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Читайте такжеУкраинцев ждут новые цены на яйца

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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