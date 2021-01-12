Цена на газ в Европе достигла максимума за два года

УНИАН

Стоимость природного газа на голландском хабе TTF по контракту day-ahead (на день вперед) достигла отметки 21,3 евро/МВт·ч, что является рекордным показателем за последние два года. Об этом сообщается на сайте Европейской энергетической биржи (ЕЕХ).

C начала отопительного сезона в Украине, цены газ на европейских хабах выросли на 48% - с 4,4 до 21,3 евро/МВт·ч.

Только за последний месяц стоимость голубого топлива на хабе TTF возросла на 34% (с 15,93 до 21,3 евро/МВт·ч), а за первые пять дней этого года с 6 по 11 января – на 21% (с 17,73 до 21,3 евро/МВт·ч).

Эксперты газового рынка объясняют скачок цен на ресурс в ЕС с ухудшением погодных условий и оттоком поставок сжиженного природного газа (СПГ) на рынки стран Азии. Из-за похолодания Европа значительно увеличила потребление газа. Уже в декабре отбор ресурса из подземных хранилищ в ЕС достиг максимальных значений.

Напомним, в Украине при формировании цен на газ используется принцип импортного паритета, предусматривающий ценообразование по формуле "цена на европейских хабах плюс доставка до границы". В частности, такая формула используется при расчете базисной цены газа Оператором газотранспортной системы Украины, цены природного газа для населения поставщиком "последней надежды" (ГК "Нафтогаз Украины"), и многих других.

Использование импортного паритета, эксперт энергетического рынка Валентин Землянский связывает с непрозрачной схемой продажи газа, добываемого в Украине государственными компаниями, в частности "Укргаздобычей". "Укргаздобыча" добывает более 70% природного газа и находится под контролем НАК "Нафтогаз Украины", но продажа добытого компанией ресурса происходит непрозрачно.

Эксперты из Секретариата Энергетического Сообщества в ЕС неоднократно подчеркивали обязательность прозрачной продажи добытого в Украине газа через биржу, что позволит определять справедливую рыночную цену на газ.

По причине привязки к импортному паритету украинцев в феврале скорее всего ожидает также очередной скачок цен на газ, уверен Валентин Землянский.

Напомним, вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил изменить подход к расчету цены природного газа для населения и рассчитывать ее по формуле "европейский хаб минус доставка".