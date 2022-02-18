Цены на хлеб взлетят: украинцам назвали причину и новую стоимость

/ УНИАН

В Украине с начала года цены на самые дешевые сорта хлеба в среднем выросли на пять гривен, рассказал эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

При этом за прошлый год цены на продукты питания в среднем выросли на 30%, подчеркнул он в интервью ГолосUA.

В то же время по некоторым позициям, например, по подсолнечному маслу, цены подскочили на 60%.

Эксперт предупредил о том, что в себестоимости хлеба заложена стоимость энергоносителей, которая составляет 70%, поэтому цены будут снова повышаться.

"Также сюда стоит добавить транспортные расходы. Поэтому пекарни будут вынуждены повышать цену на хлеб на 25-30%", - добавил Павловский.

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Ранее сообщалось, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

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