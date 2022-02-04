Буханка за 25,95 грн: в Украине цены на хлеб побили пятилетний рекорд

Хлеб / УНИАН

В Украине еще раз подорожали хлебо-булочные изделия. И теперь они достигли рекордного показателя за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Минфин.

В феврале 2022 года 600-граммовую буханку хлеба в украинских супермаркетах продают по 25,95 грн. Стоит отметить, что в январе текущего года стоимость продукта составляла 25,20 грн.

Подорожал за месяц также и нарезной хлеб (600 грамм). Сейчас он стоит 25,50 гривен, а месяцем ранее стоил — 23,40 гривен. Цена на пшеничный хлеб в супермаркетах:

Novus — 23,99 грн;

Megamarket — 27,90 грн.

Сообщается, что, начиная с августа 2021 года, цены на пшеничный хлеб начали стремительно расти. К сентябрю цена увеличилась на 45 копеек и покупателям хлеб уже обходился в 23,40 грн за 600 грамм. С тех пор стоимость хлеба ежемесячно растет. К февралю цена стала рекордной за последние пять лет.

Также в Украине дорожает ржаной хлеб. Сейчас в супермаркетах его продают по 31,45 грн за 950 грамм. Месяцем ранее его цена составляла 30,66 грн за 900 грамм. За последний месяц подорожали и батоны. К примеру, "Киевский Нарезной" сейчас стоит в среднем 24,33 грн за 500 грамм. В январе же, к слову, ценник на батон был в районе 23,02 грн за 500 грамм.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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