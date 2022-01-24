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Подорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлеб

24 января 2022, 19:15
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В феврале льготный газ для отрасли будет стоить вдвое дороже цены в январе.

Хлеб
/ УНИАН

В связи с десятикратным подорожаним природного газа, повышением цен на электроэнергию, муку и яйца, себестоимость производства хлеба выросла на 50%, заявил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

В интервью изданию Телеграф он пояснил, что в то же время цена хлеба выросла на 18%.

"В результате нам пришлось бы поднимать отпускные цены на свою продукцию еще как минимум на 10-15% уже в январе, иначе до половины предприятий отрасли вынуждены были бы остановиться и возник бы дефицит хлеба", - говорит эксперт.

По его словам, льготные цены на газ позволили пекарям до конца месяца работать уверенно.

Вице-президент ВАП уточнил, что в феврале льготный газ для отрасли будет стоить вдвое дороже цены в январе, а это в среднем 20 тысяч гривен за 1000 кубометров голубого топлива, что повлечет за собой подорожание хлеба.

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"Добавьте сюда возможный рост цен на муку, сахар, яйца, жиры и другие составляющие хлеба. Так что вероятно, что в феврале хлеб может добавить к своей цене в гривну. Но на фоне того, что могло бы быть - а хлеб мог подорожать без помощи государства примерно на 8-10 гривен, потребители этого роста особо не почувствуют", – добавил Тараненко.

Читайте такжеБуханка хлеба за 50 гривен: эксперт предупредил о бунтах украинцев

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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