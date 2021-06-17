Экономист объяснил, почему Украине пока не стоит отказываться от сотрудничества с МВФ

Сотрудничество с МВФ для Украины является не только финансовым инструментом, но и политическим, сказал Андрей Новак / УНИАН

Украина – кризисная страна, поэтому сейчас нецелесообразно отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Такое мнение Главреду озвучил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

По его словам, МВФ для Украины сегодня – "это не ярмо, а спасательный круг, без которого обойтись в ближайшее время мы не сможем". Первая причина важности сотрудничества с Фондом – экономическая.

"Деньги МВФ – это всегда самые дешевые деньги, которые может привлечь кризисная страна, которой, к сожалению, является Украина, то есть под самые низкие проценты. Поэтому деньги МВФ, с чисто финансовой точки зрения, намного выгоднее, чем любые другие внешние заимствования, которые делает Украина (...). Получается, что наша страна хочет отказаться от самых дешевых денег и взамен привлекать более дорогие", - объяснил экономист.

Новак добавил, что сотрудничество с МВФ для Украины является не только финансовым инструментом, но и политическим.

"Именно на сотрудничество с Фондом ориентируются все другие западные партнеры нашей страны, в частности, Европейский Союз и правительства многих стран: если МВФ работает со страной, то и другие работают; если Фонд по каким-то причинам не работает или приостанавливает сотрудничество, то и они приостанавливают", - объяснил эксперт.

Новак резюмировал, что "тот, кто говорит о нецелесообразности сотрудничества с МВФ и необходимости его разорвать, или не понимает, что происходит в стране, или сознательно работает на внутреннюю дестабилизацию ситуации и разрушение наших внешних политических и экономических контактов".

Сотрудничество Украины с МВФ - о чем ранее писал Главред:

13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".