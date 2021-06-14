Зеленский "наехал" на МВФ из-за войны на Донбассе

Зеленский рассказал о сотрудничестве с МВФ / УНИАН

Президент Владимир Зеленский поддерживает сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, но на особых условиях, сказал он в интервью агентствам AFP, Reuters и Associated Press, сообщается на сайте главы государства в понедельник, 14 июня.

Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – сказал президент.

При этом он отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ является важным для Украины, потому что к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – заверил Зеленский.

Ранее Главред писал о том, что в МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

7 апреля у Зеленского назвали сроки подписания очередной сделки в МВФ. Желательно, чтобы нужные документы были подписаны до конца июля, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.