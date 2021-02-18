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Эксперт объяснил, почему в Украине дорожают цены на продукты

18 февраля 2021, 02:54
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Государство должно работать над политикой, предупреждающей резкий рост цен на продукты питания, считает Игорь Полховский.

цены, продукты
Подорожание крупы, муки, мяса и яиц – это проблема государства, - эксперт / Скриншот

Подорожание продуктов в Украине происходит из-за сезонных факторов, монополистской политики крупных сетей супермаркетов и непродуманной стратегией власти по данному вопросу. Главной проблемой является отсутствие желания у государства контролировать ситуацию с ростом цен, заявил в эфире телеканала Украина 24 экономист Игорь Полховский.

По его словам, подорожание овощей в зимний период – закономерное явление, а рост цен на другие продукты связан с господствующим положением торговых сетей и отсутствием надлежащего контроля над данными процессами со стороны государства.

"Овощи, фрукты летом дешевле, зимой дороже. Но все остальное – крупы, мука, мясо, яйца – это уже проблема, которая касается государства. Это монополизм продавцов, производителей, слабость контролирующих органов, таких как АМКУ", - объяснил Полховский.Читайте такжеСтало известно, когда в Украине подорожает хлеб

Эксперт акцентировал внимание на том, что власти на государственном уровне следует проводить политику, которая должна предотвращать резкий рост цен. Однако на данный момент профильные ведомства этот вопрос игнорируют.

"Государство должно знать, сколько страна потребляет гречки, картофеля, муки так, чтобы было хорошо при существующих ценах. Если мы видим, что весной было посажено картошки меньше, то мы можем спрогнозировать, что осенью цена на нее вырастет. Нужно вынуждать производителя заранее формировать резервный фонд для того, чтобы не было дефицита. Минагрополитики эти функции не выполняет", - подчеркнул Игорь Полховский.

Цены на продукты – новости

  • В Украине с начала 2021 года подорожали цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.

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