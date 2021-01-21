УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Эксперт рассказал о катастрофической коммунальной проблеме Украины

21 января 2021, 17:23
Прослушать новость
Остановить

В нашей стране долги за коммуналку возрастут, предупредил эксперт.

Эксперт поделился, что долги по коммуналке стали катастрофической проблемой Украины
Долги за услуги ЖКХ стали катастрофической проблемой Украины, поделился эксперт / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко сообщил, что в нашей стране долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства стали катастрофической проблемой.

По состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен, из них 10,5 млрд – только за ноябрь, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник добавил, что в среднем по стране уровень оплаты за газ составил 39%, а за централизованное отопление – 27%.

"После этого тарифы еще увеличили, а значит неплатежи станут еще масштабнее. ЖКХ уже давно за краем пропасти. Но единственное, что планирует власть, – это принятие закона о выбивании долгов ЖКХ с населения по требованию МВФ. Это путь в никуда…", – полагает эксперт.

Ранее Александр Скубченко прогнозировал, что в Украине не будут снижены тарифы на услуги ЖКХ.

Эксперт добавил, что в ЖКХ ужасная коррупция – с каждой гривны, которую украинцы платят за коммуналку, воруют более тридцати копеек.

Тарифы в Украине 2021 – главные новости

Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал о катастрофической коммунальной проблеме Украины». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тариф на газ снижен: в Кабмине объяснили все нюансыТариф на газ снижен: в Кабмине объяснили все нюансы "Подленький фейк Кабмина": нардеп объяснил, кого коснется снижение цен на газ"Подленький фейк Кабмина": нардеп объяснил, кого коснется снижение цен на газ Сумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отоплениеСумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отопление СМИ узнали о реакции МВФ на повышение тарифов в УкраинеСМИ узнали о реакции МВФ на повышение тарифов в Украине В Украине изменили правила продажи валюты: НБУ объявил о главных новшествахВ Украине изменили правила продажи валюты: НБУ объявил о главных новшествах
Следующий материал

Последние новости

17:54
Уникальный день: нумеролог предупредила, к чему готовиться сегодня
17:54
Северный поток-2 на грани коллапса: в Германии объявили о проблемах Видео
17:46
Обмен пленными на Донбассе: омбудсмен рассказала о маршрутах передачи Видео
17:30
Чем полезны объятия - объяснение психолога
17:25
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: названа вероятная причина Видео
Реклама
17:23
Эксперт рассказал о катастрофической коммунальной проблеме Украины Видео
17:08
Как в Слуге народа хотят наказывать украинцев за сексизм: подробности
17:00
Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
16:44
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
16:32
В Харькове сгорел дом престарелых, погибли пятнадцать человек Видео
16:19
"Пока ядерная торпеда доплывает, России уже не будет": в США высмеяли новейшее оружие из РФ Видео
16:15
Регистрация Спутник V в Евросоюзе: Меркель заявила о помощи Путину Видео
16:11
Появились подробности лечения тяжелобольной Алисы Фрейндлих
16:01
Создатели The Last of Us: Part II работают над игрой в нетипичном для студии сеттинге Фото
15:58
В ОП рассказали о новых отношениях между Украиной и США при Байдене Видео
15:44
"Это бардак": все голливудские фильмы не выйдут вовремя в 2021 году
15:29
Новые расходы: в Минздраве обязали школы брать на работу медиков
15:23
"Важно, чтобы Украина получила договор": Меркель высказалась насчет Северного потока-2 Видео
15:17
"Ужасное воровство": эксперт сказал, светит ли Украине снижение тарифов Видео
15:15
День Соборности Украины будет с праздничными градусами Видео
Реклама
15:10
Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование
15:07
США "убили" Северный поток-2: экономист объявил о крахе всех планов Газпрома Видео
14:49
Комитет Рады выступил за легализацию в Украине каннабиса Видео
14:35
Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал, где ждать +15 градусов Видео
14:30
"Это трибунал": у Киркорова готовятся к "войне" с Литвой
14:15
Что нужно знать о Hitman III – заключительной части трилогии про лысого киллера Агента 47 Видео
14:00
Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем Видео
13:59
"Он разозлился": всплыли неожиданные детали двойного убийства с расчленением в Одессе Видео
13:49
Mamarika разделась и подсказала, куда переезжает из Киева
13:36
Кравчук рассказал, как Россия изменила переговоры по Донбассу
13:32
"Выпивший сел за руль": появилось новое видео с задержанием замминистра Немилостивого Видео
13:23
В PlayStation Store началась новая распродажа – украинский шутер Metro Exodus получил большую скидку
13:17
В МИД раскрыли планы по запуску процесса возвращения Крыма в Украину Видео
13:11
Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя Видео
12:52
Маша Ефросинина растрогала прощальными словами про Сергея Ермакова
12:51
Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки
12:35
Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI
12:19
Двойной теракт в Багдаде: десятки жертв и раненых
12:17
У Кравчука раскрыли условие участия кума Путина в переговорах по Донбассу Видео
12:10
Украинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал дату
Реклама
12:07
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена Видео
11:47
Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль и умилил Сеть
11:45
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
11:37
Укрзализныця останавливает продажу билетов: когда можно будет купить билет Видео
11:29
Политолог объяснил, какие деньги пошли на "дворец Путина" в Геленджике Видео
11:28
Эпидемиолог объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
11:22
У Кравчука сделали заявление о позиции Путина и провале переговоров по Донбассу Видео
11:18
Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игры
11:04
Соня Плакидюк назвала свои главные табу в жизни и на работе
10:45
Мальчики, компьютерные спецэффекты и морковка: как адвокаты Микитася устроили цирк - СМИ
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять