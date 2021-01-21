Эксперт рассказал о катастрофической коммунальной проблеме Украины

Долги за услуги ЖКХ стали катастрофической проблемой Украины, поделился эксперт / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко сообщил, что в нашей стране долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства стали катастрофической проблемой.

По состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен, из них 10,5 млрд – только за ноябрь, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник добавил, что в среднем по стране уровень оплаты за газ составил 39%, а за централизованное отопление – 27%.

"После этого тарифы еще увеличили, а значит неплатежи станут еще масштабнее. ЖКХ уже давно за краем пропасти. Но единственное, что планирует власть, – это принятие закона о выбивании долгов ЖКХ с населения по требованию МВФ. Это путь в никуда…", – полагает эксперт.

Ранее Александр Скубченко прогнозировал, что в Украине не будут снижены тарифы на услуги ЖКХ.

Эксперт добавил, что в ЖКХ ужасная коррупция – с каждой гривны, которую украинцы платят за коммуналку, воруют более тридцати копеек.

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