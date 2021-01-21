Эксперт рассказал о катастрофической коммунальной проблеме Украины

В нашей стране долги за коммуналку возрастут, предупредил эксперт.
Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко сообщил, что в нашей стране долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства стали катастрофической проблемой.
По состоянию на декабрь 2020 года долги населения за услуги ЖКХ составили 66,1 млрд гривен, из них 10,5 млрд – только за ноябрь, рассказал эксперт на чате в Главреде.
Собеседник добавил, что в среднем по стране уровень оплаты за газ составил 39%, а за централизованное отопление – 27%.
"После этого тарифы еще увеличили, а значит неплатежи станут еще масштабнее. ЖКХ уже давно за краем пропасти. Но единственное, что планирует власть, – это принятие закона о выбивании долгов ЖКХ с населения по требованию МВФ. Это путь в никуда…", – полагает эксперт.
Ранее Александр Скубченко прогнозировал, что в Украине не будут снижены тарифы на услуги ЖКХ.
Эксперт добавил, что в ЖКХ ужасная коррупция – с каждой гривны, которую украинцы платят за коммуналку, воруют более тридцати копеек.
Тарифы в Украине 2021 – главные новости
- В начале 2021 года в стране возросли тарифы на газ для населения, стоимость распределения голубого топлива и отменены ряд льгот на электроэнергию.
- Из-за роста тарифов в ряде областных центров вспыхнули тарифные протесты.
- Президент Владимир Зеленский поручил разобраться с тарифами. Потом глава государства заявил, что власти решили установить для украинцев цены на газ ниже рыночной стоимости – можно будет платить на треть меньше.
- Позже в Офисе президента признали, что снижение стоимости голубого топлива светит не всем гражданам.