Готовимся к зиме сейчас: какие продукты резко подорожают осенью

Цены на продукты / ua.depositphotos.com

В Украине осень следует ожидать еще большего подорожания продуктов, которые сейчас стоят относительно недорого.

"За период активных боевых действий мы увидели реальный рост цен порядка 20%, а по некоторым продуктам - до 30%", - отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук, пишет "Укринформ".

Причины роста цен очевидны: инфляция, разрушение логистических цепей и повышение стоимости топлива.

Такой неутешительный "тренд" останется с нами и осенью. Кроме того, добавится еще один фактор - цены на энергоносители.

Какие продукты подорожают осенью

Эксперт прогнозирует, что уже в октябре стоимость овощей в Украине может вырасти на 20-30%.

"Сейчас овощи значительно дешевле, чем были в июне, потому что, например, появилось большое количество огурцов и помидоров из открытого грунта. Но в октябре (цена - ред.) может вырасти на 20-30%, потому что их будут закладывать в холодильные камеры, которые работают на электроэнергии", - отметил Марчук.

Кроме того, осенью может вырасти цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Причина в том, что благодаря восстановлению аграрного экспорта в Украине будет расти стоимость зерна на внутреннем рынке.

Как сообщал Главред, в Украине за последние две недели рекордно подорожало в цене сливочное масло. Продукт подорожал на 8-10%, цена на масло будет продолжать расти.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозирует, что цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы.

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