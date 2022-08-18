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Кошельки будут пустыми: в Украине рекордно подорожал стратегически важный продукт

18 августа 2022, 18:52

По данным Государственной службы статистики цены на сливочное масло за год выросли в среднем на 25%.

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Цены на масло в Украине / pixabay

В Украине за последние две недели рекордно подорожало в цене сливочное масло.

Как рассказали эксперты Инфагро, масло выросло в цене на 8-10% и будет продолжать расти.

По словам специалистов, повышение цен - это нормальное явление после 25% девальвации гривны в конце июля. Еще одной причиной повышения цены стало завершение сезона большого молока - предложение дешевого сырья от

"На фоне неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков в августе экспортные цены на масло заметно снизились. Но все равно внешние продажи остаются значительно выгоднее внутренних, хотя и они выросли. Львиная доля украинского масла в последнее время продается именно в ЕС. Однако не все производители имеют доступ к европейскому рынку. За счет наладок поставок в ЕС в июле украинским производителям удалось увеличить экспорт масла до рекордных объемов за последние 5 лет", - поясняют эксперты.

Отмечается, что дальше объемы экспортных поставок снова должны сократиться. Самые большие поставки были у Польши, Молдовы, Литвы, Азербайджана и Нидерландов.

А вот импорта масла сейчас практически нет и по прогнозу экспертов, в ближайшие месяцы он не восстановится. В июле в Украину завезли совсем небольшой объем сливочного масла - из Франции и Польши.

По данным Государственной службы статистики цены на сливочное масло за год выросли в среднем на 25%.

Также стоит отметить, что в среднем пачка сливочного масла в украинских супермаркетах сейчас стоит от 52 до 80 гривен (180 г 82,5%).

Как сообщал Главред, в Украине начала стремительно расти цена на сахар. Аналитики связывают это с началом активного сезона консервирования.

Кроме того, в Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем.

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