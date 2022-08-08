Гречка подешевела, а сахар подорожал: что с ценами на продукты в Украине в начале августа

Что с ценами на продукты в Украине в начале августа / коллаж фото УНИАН

В Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем. А вот сахарный песок, наоборот, подорожал, сообщает портал "Минфин".

Средня стоимость гречки в августе в Украине по сравнению со средними ценами в июле снизились с 91,70 грн/кг до 88,60 грн/кг. Также нужно обратить внимание ‒ из представленных ценников супермаркетов самая выгодная цена гречки в "Ашане" – 78,40 грн/кг.

В свою очередь, цена килограмма сахара в Украине выросла за месяц с 30,42 грн/кг до 31,03 грн/кг. Также стал дороже сахар в трехкилограммовой упаковке – с 91,32 грн до 93,70 грн.

Напомним, ранее Национальный банк Украины 21 июля увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

По словам чиновников, повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

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