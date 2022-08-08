УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Гречка подешевела, а сахар подорожал: что с ценами на продукты в Украине в начале августа

8 августа 2022, 14:12

В Украине цена на гречку в августе 2022 хоть и держится на высоком уровне, но все же начала снижаться по сравнению с июлем 2022, а вот сахар наоборот подорожал

Гречка, сахар
Что с ценами на продукты в Украине в начале августа / коллаж фото УНИАН

В Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем. А вот сахарный песок, наоборот, подорожал, сообщает портал "Минфин".

Средня стоимость гречки в августе в Украине по сравнению со средними ценами в июле снизились с 91,70 грн/кг до 88,60 грн/кг. Также нужно обратить внимание ‒ из представленных ценников супермаркетов самая выгодная цена гречки в "Ашане" – 78,40 грн/кг.

В свою очередь, цена килограмма сахара в Украине выросла за месяц с 30,42 грн/кг до 31,03 грн/кг. Также стал дороже сахар в трехкилограммовой упаковке – с 91,32 грн до 93,70 грн.

Напомним, ранее Национальный банк Украины 21 июля увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

По словам чиновников, повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
гречка сахар цены на продукты
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:44

Разгорелись этнические конфликты: на Запорожье оккупанты застрелили чеченца-замкомандира подразделения

14:42

Зеленский предложил новый санкционный удар по РФ: в Раде раскрыли детали

14:35

Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецептаВидео

14:30

"Надежды все меньше": у пропагандиста Корчевникова начались проблемы после операции

14:24

Могут освободить раньше Херсона: эксперт назвал цель контрнаступления ВСУВидео

Реклама
14:23

Лорак раскритиковала войну: РосСМИ сообщили об отмене концертов и позиции певицы

14:12

Гречка подешевела, а сахар подорожал: что с ценами на продукты в Украине в начале августа

13:49

"Эрдоган оказывает влияние на Путина": посол объяснил, можно ли считать Турцию союзником УкраиныВидео

13:48

Приметы на 9 августа: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы беду не впустить в жизньВидео

13:44

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле ответили на предложение ЭрдоганаВидео

13:29

Могилевская залила в Сеть фото Софии Ротару в молодости: яркий снимок звездыВидео

13:24

Оккупанты обстреливают Энергодар: серьезные ранения получила сотрудница Запорожской АЭСВидео

13:15

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

13:01

Украина на две недели превратится в Африку: синоптик предупредила о 41-градусной жаре

13:00

Гороскоп на завтра, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

12:59

Оккупантам нужно больше пушечного мяса: в РФ сколотили 40 подразделений наемниковВидео

12:47

"У нас есть все возможности создать Железный купол": Жданов рассказал, как защитить небо УкраиныВидео

12:46

3-летний Леон из Ирпеня исполнил "Воїни світла" и умилил Сеть

12:26

Террористку взорвали в авто: подробности уничтожения в "ДНР" скандальной КорсыВидео

12:25

Необычный цветок, который станет магнитом для денег: как заставить гемантус цвести

Реклама
12:19

"Будет или русская земля, или выжженная пустыня": в РФ намекнули, что взорвут Запорожскую АЭС

12:03

Персики, шоколад и даже мед: список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

11:59

В Украине резко снизилось число добровольцев: в ТЦК назвали причинуВидео

11:40

"Это было не по душе Путину": посол назвал причину остановки переговоров между Украиной и РФ

11:36

"Когда ты уже снимешь эти копыта?": Волочкову в мини-шортах "заплевали" россияне

11:32

Оккупантам перерезают логистику: подробности ударов по мостам в Херсонской областиВидео

10:57

Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты и боевики "ДНР" со стрельбой делили награбленноеВидео

10:51

"У Путина есть идея фикс": СМИ выяснили, как в РФ хотят провернуть сценарий с ядерным ударом

10:32

"Лукашенко нападёт": Эйдман оценил угрозу удара Беларуси по УкраинеВидео

10:14

"Еще немного, и прорыв к Лондону!": у Гиркина "подгорело" из-за переброски спецназовцев РФ в Африку

09:33

Мощный артудар на Харьковщине: нацгвардейцы сожгли спецназ РФ и вражеский ангар с БКВидео

09:28

Есть серьезные попадания: ВСУ мощно ударили по Антоновскому и Каховскому мостамВидео

09:21

Будут собирать разведданные: РФ может провести "голосование на дому" на псевдореферендуме - ISW

09:18

"Шойгу проболтался": Эйдман рассказал о сверхидее Путина в УкраинеВидео

08:58

День войск связи Вооруженных Сил Украины – поздравления и картинки защитникам

08:52

Гороскоп на сегодня, 8 августа 2022: Близнецам – счастье, Водолеям – семейные проблемы, Рыбам – соперникиВидео

08:39

Пропагандисты РФ донимали Ротару в ее 75-й день рождения: сын певицы рассказал детали

08:15

"Европейцы не воспримут победу РФ в войне": евродепутат призвала поставлять Украине больше оружия

08:08

Карма по дате рождения: как правильно рассчитать и что важно знать

08:07

HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе: более 100 "двухсотых" и уничтоженная техникаВидео

Реклама
07:28

ВСУ "демилитаризировали" подполковника танковой дивизии РФ

07:12

Всемирный день кошек 2022: когда празднуют, приметы с кошками, милые картинки и поздравления

07:06

Иран отрицает передачу России своего спутника для шпионажа за Украиной

06:36

На Юге уничтожен склад боеприпасов и десятки военных армии РФВидео

06:34

Кто вместо Трампа и Байдена?мнение

05:00

Даже победа над Украиной не остановит Путина, и на Западе это понимают - ЭйдманВидео

03:46

16-летняя дочь Ольги Фреймут оторвалась в Лондоне в головокружительно коротком мини

03:15

Лукашенко не вступит в войну против Украины: в Беларуси некому воевать - политологВидео

02:35

Когда врежут сильные морозы: украинцев предупредили об аномальной зимеВидео

02:21

"Учусь жить сегодня, сейчас": Брежнева после слухов о разводе сделала странное лиричное заявление

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять