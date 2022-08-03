Экономист пояснил, когда еще сильнее в Украине вырастут цены на продукты / УНИАН

В Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года. Об этом в среду, 3 августа, в эфире единого телемарафона сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

"А оттуда шли томаты, тот же лук, чеснок и прочее. В некоторых областях мы имеем компенсаторы, но они не так велики по объемам", — сказал Кущ.

Эксперт особо отметил ‒ едва окончится лето. И с продовольствием мгновенно станет гораздо хуже с точки зрения его ценовой доступности для широких слоев населения.

Кроме того, добавил Кущ, практически неизбежен в Украине дефицит газа. И потому даже с тепличными овощами могут быть громадные проблемы.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины 21 июля увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

По словам чиновников, повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

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