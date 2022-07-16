В Украине рекордно взлетела стоимость сахара: что будет с ценой дальше

Цены на сахар / REUTERS

В Украине начала стремительно расти цена на сахар. Только за неделю средняя стоимость килограмма этого продукта выросла более чем на 1 гривну. Аналитики связывают это с началом активного сезона консервирования.

Эксперт и аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин объяснила, почему сахар так подорожал в последнее время и когда можно ожидать стабилизации цен на него.

По словам эксперта, в июне сахар был одним из лидеров подорожания среди продуктов питания.

По словам Литвин, на рост цен на сахар влияет целый ряд факторов. Среди них, в частности, повышенный спрос со стороны потребителей из-за сезона консервирования фруктов, а также роста стоимости энергоносителей, горючего, а также значительного роста стоимости доставки.

Кроме того, эксперт отмечает, что в конце сезона цены обычно немного растут.

Однако уже в сентябре начнется сбор урожая сахарной свеклы нового сезона и соответственно новый сезон сахароварения.

"Если погодные условия позволят получить хорошую урожайность, потому что засеяли достаточное количество площадей, то будет произведено достаточное количество сахара и цена стабилизируется. Однако инфляционные процессы, которые могут наблюдаться в Украине, могут дополнительно отразиться на дальнейшем ценообразовании", - отметила Литвин, пишет РБК-Украина.

Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Украинцы начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз.

На пике ажиотажа цена килограмма соли в отдельных местах достигала 95 гривен.

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