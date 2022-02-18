Украинцам грозит дефицит сахара: названа неожиданная причина

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В связи с сокращением посевных площадей сахарной свеклы в Украине может возникнуть дефицит сахара.

Новое сокращение посевных площадей может произойти после ожидаемого в 2022 году роста расходов на выращивание этой культуры на 44%, пишет Ukrainian Agribusiness Club.

Отмечается, что аграриям выращивать сахарную свеклу становится невыгодно из-за дороговизны удобрений, средств защиты, топлива, повышения арендной платы за землю и других составляющих себестоимости.

Сложившаяся ситуация заставляет задумываться о переориентации на другие культуры, которые к тому же пользуются повышенным спросом на мировом рынке, например подсолнечник или кукурузу.

При этом только за последние пять лет посевных площадей под сахарной свеклой стало меньше на 29%, а по сравнению с началом тысячелетия – почти в четыре раза меньше.

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Ранее вице-президент Национальной академии аграрных наук Ануш Балян предупредила, что в этом году возможно подорожание сахара на 20-30% из-за инфляционных процессов и роста накладных расходов оптовых и розничных сетей, связанных с упомянутым повышением стоимости энергоресурсов.

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