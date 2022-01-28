Взлет цен на сахар: украинцы узнали, сколько придется платить

/ УНИАН

По прогнозу экспертов, в новом году стоит ожидать подорожание сахара, несмотря на рекордный рост цен в 2021 году.

Как объяснил Укринформу руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, стоимость сахара в 2022 году повысится как минимум на 20%.

Причины роста цен на сахар

Он напомнил: поскольку Украина выступает одновременно и экспортером и импортером сахара, цены продукта на наших полках напрямую зависят от ситуации на мировых рынках. По данным Bloomberg, мировые цены пошли вверх еще в августе из-за заморозков в Бразилии - одном из крупнейших экспортеров сладкого продукта.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на сахар в течение прошлого года вырос на 37,5%. Основной причиной роста в ФАО назвали беспокойство в связи с возможным сокращением объемов производства в Южной Америке на фоне повышения спроса на сахар в мире. При этом фьючерсы на сахар Лондон (LSU) продолжают расти с каждым днем.

Цены на сахар толкают вверх не только мировые ценовые тренды, но и пиковые уровни цен на энергоносители. Ведь энергетическая составляющая себестоимости производства сахара может достигать 60−70%.

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Шевчишин напомнил, что в 2022 году ожидается рост цен на минеральные удобрения, металлопрокат, строительные материалы, что также повлияет на расходы при выращивании сахарной свеклы и производстве готовой продукции.

По данным экспертов, предприятия сахарной промышленности в ноябре-декабре получали газ по цене 34-37 тыс. грн (с НДС) за тысячу кубометров. В январе поставщики предлагают газ еще дороже.

Подорожание сахара: не радужный прогноз

Вице-президент Национальной академии аграрных наук Ануш БалянБалян предупредила, что в этом году возможно подорожание сахара на 20-30% из-за инфляционных процессов и роста накладных расходов оптовых и розничных сетей, связанных с упомянутым повышением стоимости энергоресурсов.

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