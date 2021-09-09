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В Украине существенно изменятся цены на сахар: сколько придется заплатить за килограм

9 сентября 2021, 02:31
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Из-за хорошего урожая сахарной свеклы, популярный в Украине продукт прекратит дорожать и даже подешевеет.

Сахар
Сахар в Украине подешевеет / pixabay

В скором времени цены на сахар в нашей стране существенно снизятся, что связано с новым сезоном сахароварения, сообщил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен.

Из-за хорошего урожая сахарной свеклы, популярный в Украине продукт прекратит дорожать и даже подешевеет.

Основной причиной падения цен является начало нового сезона сахароварения, отмечает Роман Сластен.

Ожидается, что килограмм сахара будут стоить от 22 до 25 гривен. Сейчас средняя стоимость продукта около 30 гривен.

"Цены на сахар, вполне возможно, в ближайшее время снизятся до 22-25 грн/кг, но в то же время ниже 20 грн/кг цена вряд ли будет по ряду других факторов — таких, как высокие цены на сахар на мировом рынке", — объяснил Сластен.

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Напомним, что за последний год цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%. Он стал почти в два раза дороже, чем в остальных странах Европы.

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Ранее сообщалось, что Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на хлеб – стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится, минимум, ближайшие полгода, отмечают эксперты.

Тем временем в Госстате сообщили, что инфляция в нашей стране в годовом измерении возросла в июле до 10,2%, что стало максимум с 2018 года. По сравнению с июнем цены выросли всего на 0,1%. А с начала года рост цен составил 6,5%.

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сахар цены на продукты новости Украины
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