Сахар в Украине подорожает: аналитик спрогнозировала, что будет с ценами и стоит ли делать запасы

Потребность Украины в сахаре оценивают в 1,2 млн т. А с учетом того, что часть населения Украины временно выехала за границу, то фонд потребления уменьшился.
Цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы. Об этом заявила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.
По ее словам, сокращение количества работающих сахарных заводов из-за высоких цен на газ и войны является негативной тенденцией.
"Однако обычно сахарные заводы работают несколько месяцев с начала сбора урожая сахарной свеклы. И в данном случае работающим заводам будет необходимо больше времени, чтобы переработать весь урожай", - сказала Литвин в комментарии РБК-Украина.
Что касается посевов сахарной свеклы, то в этом году под данной культурой находится 179 тыс. га, что составляет 80% посевов прошлого года. При благоприятных погодных условиях можно ожидать хороший урожай сахарной свеклы.
Потребность Украины в сахаре оценивают в 1,2 млн т. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехала за границу, то и фонд потребления также уменьшился.
"Урожай нового года скорее всего позволит перекрыть внутреннюю годовую потребность Украины, поэтому переживать за наличие сахара в течение следующего года оснований нет", - добавила Литвин.
При этом цены на сахар вырастут, но не существенно.
"С одной стороны, значительно возрастает стоимость природного газа, который является важной составляющей в производстве сахара. С другой стороны, будем иметь достаточное предложение при ограниченном спросе по сравнению с предыдущими годами. Поэтому производители сахара будут вынуждены поднимать цену на сахар, чтобы получить хотя бы минимальный уровень рентабельности. И именно закрытие 10 сахарных заводов свидетельствует о том, что балансировать производителям сахара будет трудно", - сказала аналитик.
Как сообщал Главред, в Украине начала стремительно расти цена на сахар. Аналитики связывают это с началом активного сезона консервирования.
Кроме того, в Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем.
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