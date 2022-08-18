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Сахар в Украине подорожает: аналитик спрогнозировала, что будет с ценами и стоит ли делать запасы

18 августа 2022, 08:54

Потребность Украины в сахаре оценивают в 1,2 млн т. А с учетом того, что часть населения Украины временно выехала за границу, то фонд потребления уменьшился.

Сахар, гривни
Что будет с ценами на сахар в Украине - прогноз аналитика / Фото УНИАН, pixabay.com

Цены на сахар, скорее всего, вырастут, но не существенно. Украина способна обеспечить себя сахаром самостоятельно, поскольку для этого есть работающие сахарные заводы и необходимые посевы сахарной свеклы. Об этом заявила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

По ее словам, сокращение количества работающих сахарных заводов из-за высоких цен на газ и войны является негативной тенденцией.

"Однако обычно сахарные заводы работают несколько месяцев с начала сбора урожая сахарной свеклы. И в данном случае работающим заводам будет необходимо больше времени, чтобы переработать весь урожай", - сказала Литвин в комментарии РБК-Украина.

Что касается посевов сахарной свеклы, то в этом году под данной культурой находится 179 тыс. га, что составляет 80% посевов прошлого года. При благоприятных погодных условиях можно ожидать хороший урожай сахарной свеклы.

Потребность Украины в сахаре оценивают в 1,2 млн т. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехала за границу, то и фонд потребления также уменьшился.

"Урожай нового года скорее всего позволит перекрыть внутреннюю годовую потребность Украины, поэтому переживать за наличие сахара в течение следующего года оснований нет", - добавила Литвин.

При этом цены на сахар вырастут, но не существенно.

"С одной стороны, значительно возрастает стоимость природного газа, который является важной составляющей в производстве сахара. С другой стороны, будем иметь достаточное предложение при ограниченном спросе по сравнению с предыдущими годами. Поэтому производители сахара будут вынуждены поднимать цену на сахар, чтобы получить хотя бы минимальный уровень рентабельности. И именно закрытие 10 сахарных заводов свидетельствует о том, что балансировать производителям сахара будет трудно", - сказала аналитик.

Как сообщал Главред, в Украине начала стремительно расти цена на сахар. Аналитики связывают это с началом активного сезона консервирования.

Кроме того, в Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем.

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