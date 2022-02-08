Сахар резко подорожал в супермаркетах: цены бьют рекорды

Цены на сахар в Украине / УНИАН

Цены на сахар в феврале в Украине рекордно выросли, несмотря на то, что в январе 2022 года цена на этот продукт уменьшилась до 25,78 гривен.

Как пишет издание Агроцентр, в настоящее время средняя стоимость килограмма сахара составляет 26,27 гривен.

Интересен тот факт, что цена на 3-килограммовую пачку сахара за месяц снизилась до 77,90 гривен в феврале.

В январе супермаркеты продавали ее в среднем за 81,80 гривен.

Сколько стоит сахар в супермаркетах:

Реклама

Auchan - 27,20 грн;

Novus - 25,39 грн;

Metro - 25,30 грн;

Varus - 27,20 грн.

В 2021 году сахар стал одним из продуктов-рекордсменов по росту цены.

Его стоимость за год взлетела на 61,5% (!).

После него в рейтинге идут подсолнечное масло (57,7%), яйца (47%) и хлеб (15,8%).

Читайте такжеСахар рекордно подорожает: украинцев шокировали прогнозом взлета цен

Цены на сахар

По прогнозу экспертов, в новом году стоит ожидать подорожание сахара, несмотря на рекордный рост цен в 2021 году. Как говорит руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, стоимость сахара в 2022 году повысится как минимум на 20%.

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

Читайте также: