Лучше всего запастись на зиму продуктами: эксперт рассказало, что будет дорожать / УНИАН

Подорожание продуктов в Украине уже к осени составит в среднем не менее 10% – причем в цене будут расти все основные группы продовольствия. Об этом сообщает портал UBR со ссылкой на эксперта "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака.

"Поэтому каждому украинцу, понимая свой продуктовый набор, стоит начать покупать нескоропортящиеся товары. Насколько возможно подстраховать себя с точки зрения способности прокормиться осенью и зимой – настолько это стоит сделать", – отметил эксперт.

Орыщак говорит, что мясо будет дорожать в силу роста цен на корм для животных. А молочная продукция, фрукты и овощи "поднимутся в цене по сезонному фактору".

В то же время, в Украине подорожала гречка. По состоянию на 13 августа средняя цена ее составляет 93,97 грн/кг. Это на 5,34 грн/кг выше, чем было в начале месяца – тогда она в среднем стоила 88,63 грн/кг.

Дефицит гречки в Украине начался весной и продолжился летом. Причинами стали ажиотажный спрос в начале войны и остановка импорта гречневой крупы из России.

Однако специалисты уверяют, что уже осенью 2022 года гречки станет больше, а цены на нее упадут до 65-70 грн. Дело в том, что в этот период в продаже в магазинах будет украинская гречка нового урожая.

Напомним, ранее Национальный банк Украины 21 июля увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

По словам чиновников, повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

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