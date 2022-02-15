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Минэкономики опубликовало новые цены на топливо в Украине: какая ситуация на АЗС

15 февраля 2022, 14:15

По сравнению с началом февраля, бензин в цене взлетел на 0,91 грн, а дизель -на 0,77 грн – с 28,30 грн до 29,07 грн/л.

АЗС
АЗС установили новые цены на бензин и ДТ / pixabay.com

Во вторник, 15 февраля, розничные сети АЗС в Украине цены на бензины и дизельное топливо.

Как заявили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 20-40 коп./л: бензин А-92 — до 34,75 грн/л, бензин А-95 — до 35,19 грн/л, дизтопливо — до 34,99 грн/л, сообщает Enkorr.

Также на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

По состоянию на середину февраля 2022 года, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 23 коп./л и составила 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожал на 21 коп./л — до 34,36 грн/л, а дизельное топливо — на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Также 15 февраля Министерство экономики опубликовало новые расчеты средней стоимости топлива в Украине, исходя от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

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Из этого следует, что по сравнению с началом февраля, расчетные цены для бензина повышены на 0,91 грн – с 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного топлива увеличены на 0,77 грн – с 28,30 грн до 29,07 грн/л.

Однако с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 36,75 грн/л, дизельного топлива – 36,07 грн/л.

Как известно, на период действия карантина Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л). Продажа "премиального топлива" с улучшенными показателями качества не подпадает под регулирование уровня торговой надбавки.

Напомним, по состоянию на 14 февраля фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 94,91 долларов за баррель. При этом, ранее уже был достигнут пик в 96,16 долларов, максимум с октября 2014 года. Нефть марки WTI выросла на 0,7% до 93,78 долларов, достигнув ранее 94,94 долларов, самого высокого с сентября 2014 года.

Эксперты связывают это с тем, что президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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