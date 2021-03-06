Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ

СМИ узнали, что Москва и Париж тайно выслали дипломатов / Reuters

Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату. Это произошло еще в конце 2020 года. Но ситуацию скрыли, чтобы не усложнять без того напряженные отношения между Москвой и Парижем.

Как сообщает французское издание Les Echos, сотрудника экономического отдела российского посольства в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны.

Россия в ответ применила зеркальные меры и выслала сотрудника экономического отдела французского посольства. Факт высылки был скрыт, чтобы не усложнять и без того напряженные отношения между двумя странами. После высылки произошло несколько визитов французских дипломатов в Москву.

"Еще один сигнал наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем", - говорится в публикации.

Как сообщает ТАСС в Telegram, в МИД РФ не стали комментировать публикацию французской газеты Les Echos о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов РФ и Франции.

Отношения России и Франции – о чем сообщалось ранее: