УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ

6 марта 2021, 11:59
Прослушать новость
Остановить

Французское издание Les Echos сообщило, что Париж выслал российского дипломата, так как его заподозрили в шпионаже. Россия тоже сделала ответный шаг.

Путин, Макрон, Франция 01
СМИ узнали, что Москва и Париж тайно выслали дипломатов / Reuters

Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату. Это произошло еще в конце 2020 года. Но ситуацию скрыли, чтобы не усложнять без того напряженные отношения между Москвой и Парижем.

Как сообщает французское издание Les Echos, сотрудника экономического отдела российского посольства в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны.

Россия в ответ применила зеркальные меры и выслала сотрудника экономического отдела французского посольства. Факт высылки был скрыт, чтобы не усложнять и без того напряженные отношения между двумя странами. После высылки произошло несколько визитов французских дипломатов в Москву.

"Еще один сигнал наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем", - говорится в публикации.

Как сообщает ТАСС в Telegram, в МИД РФ не стали комментировать публикацию французской газеты Les Echos о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов РФ и Франции.

Отношения России и Франции – о чем сообщалось ранее:

  • 6 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.
  • 19 февраля президент Франции Эммнуэль Макрон заявил, что Западу следует наладить диалог с Россией, потому что без политической воли Москвы невозможно урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. По его словам, агрессия РФ вызвана не имперскими амбициями Путина, а расширением НАТО в направлении российских границ.

МИД России высылка дипломатов новости Франции
Сейчас вы просматриваете новость «Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украинцы заплатят 2 млрд грн за отмену перевода часов – экспертУкраинцы заплатят 2 млрд грн за отмену перевода часов – эксперт Кацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионовКацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионов Скольким украинцам минимально подняли пенсии - ответ Пенсионного фондаСкольким украинцам минимально подняли пенсии - ответ Пенсионного фонда Украина вводит санкции против бизнес-представителей из АвстрииУкраина вводит санкции против бизнес-представителей из Австрии Коболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газКоболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газ
Следующий материал

Последние новости

13:27
Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину
13:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной Видео
12:45
Гороскоп на 6 марта для всех: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
12:36
Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО Видео
12:26
В Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом Видео
Реклама
12:17
Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам Видео
12:10
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
12:09
Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда Видео
11:59
Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ Видео
11:40
Почему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут
11:19
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше
11:07
Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал Видео
10:36
Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев
10:25
Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду мнение
10:11
Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6
09:51
Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID Видео
09:43
Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России Видео
09:24
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
09:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много жертв и пострадавших
08:53
Три причины, почему Украине не светит НАТО мнение
Реклама
08:28
Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня Видео
08:22
За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:19
Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики мнение
07:57
На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа
07:26
В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2 Видео
07:16
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:30
От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине Видео
06:28
США подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт Видео
05:51
"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса Видео
05:46
Повар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон Видео
05:35
Земному знаку Зодиака грозит потеря огромной суммы – астролог Видео
05:02
Какая еда сильнее всего ударяет по сердцу Видео
04:30
Украине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт Видео
03:29
Избавит от рецидивов: представлено новое лекарство от цистита Видео
01:45
С какими болезнями поможет справиться цедра - ответ медиков Видео
01:30
Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield Видео
01:16
Ученые назвали идеальную закуску к вину Видео
01:10
Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ Видео
05 марта, пятница
23:55
Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса
23:44
Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V Видео
Реклама
23:26
Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку" Видео
23:00
Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев
22:49
Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов Видео
22:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
22:24
Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют
22:21
Может ли аллергия вызывать температуру: врач раскрыл карты Видео
22:05
В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик Видео
22:03
На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег Видео
21:48
Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств Видео
21:44
В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять