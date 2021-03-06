Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ

Французское издание Les Echos сообщило, что Париж выслал российского дипломата, так как его заподозрили в шпионаже. Россия тоже сделала ответный шаг.
Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату. Это произошло еще в конце 2020 года. Но ситуацию скрыли, чтобы не усложнять без того напряженные отношения между Москвой и Парижем.
Как сообщает французское издание Les Echos, сотрудника экономического отдела российского посольства в Париже заподозрили в шпионаже и выслали из страны.
Россия в ответ применила зеркальные меры и выслала сотрудника экономического отдела французского посольства. Факт высылки был скрыт, чтобы не усложнять и без того напряженные отношения между двумя странами. После высылки произошло несколько визитов французских дипломатов в Москву.
"Еще один сигнал наличия напряженности в холодной атмосфере дипломатии между Москвой и Парижем", - говорится в публикации.
Как сообщает ТАСС в Telegram, в МИД РФ не стали комментировать публикацию французской газеты Les Echos о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов РФ и Франции.
Отношения России и Франции – о чем сообщалось ранее:
- 6 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.
- 19 февраля президент Франции Эммнуэль Макрон заявил, что Западу следует наладить диалог с Россией, потому что без политической воли Москвы невозможно урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. По его словам, агрессия РФ вызвана не имперскими амбициями Путина, а расширением НАТО в направлении российских границ.