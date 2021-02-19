Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой

Россия является частью Европы и важным элементом европейской безопасности, считает Эммануэль Макрон.
Западу следует наладить диалог с Россией, потому что без политической воли Москвы невозможно урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины. Российское государство является важной частью Европы с позиции безопасности, а также общности культуры и мировоззрения. Агрессия РФ вызвана не имперскими амбициями Путина, а расширением НАТО в направлении российских границ. Европе нужно работать с Россией, однако не забывать об агрессии РФ в Украине и аресте Алексея Навального, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-дискуссии с экспертами аналитического центра Atlantic Council, сообщает Зеркало недели.
Как утверждает глава пятой Французской республики, в отсутствии воли РФ нельзя урегулировать ситуацию в Украине. Диалог Брюсселя с Москвой – важная необходимость, так как Россия "является частью Европы и важным элементом безопасности в Европе". Более того, Макрон полагает, что "у россиян с европейцами есть общие история культура, литература, ценности и мировоззрение".Читайте такжеКак Евросоюз покарает Россию за заключение Навального
Глава французского государства также считает, что агрессивные действия России связаны не с амбициями Владимира Путина по построению империи, а с действиями Североатлантического альянса, направленными на расширение коллективного блока безопасности к границам РФ. Макрон отметил, что заявление является его личной точкой зрений, которая "необязательно сходится с позицией Евросоюза".
Призывая к конструктивным переговорам с Россией, Макрон также подчеркнул, что восстановление отношений Брюсселя и Москвы не должно сопровождаться молчанием ЕС в отношении агрессии РФ против Украины и ареста Алексея Навального.
Отношения России и Запада
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 февраля заявил, что Москва может разорвать отношения с Евросоюзом в том случае, если будут введены серьезные санкции, направленные на стратегически важные секторы российской экономики.
- В Кремле уточнили, что Россия настроена на сотрудничество с ЕС, однако если Брюссель усилит давление на Москву, российские власти пойдут на крайние меры.
- Президент США Джо Байден поручил американской национальной разведке подготовить доклад, в который должны быть включены все "злонамеренные" действия России за последние годы. По итогам доклада будет приниматься решение о введении новых американских санкций против РФ.