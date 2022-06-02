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Нацбанк прогнозируют инфляцию 16,4% за год: как вырастут цены для украинцев

2 июня 2022, 15:54

Несмотря на постепенное восстановление украинской экономики, тенденция к ускорению инфляции будет сохраняться в ближайшие месяцы, говорят в Нацбанке.

Купюры, цены
Купюры, цены / ua.depositphotos.com и УНИАН

К сожалению, тенденция к ускорению инфляции (и, соответственно, росту цен и обесцениванию гривны) будет сохраняться в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге заявил руководитель Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает агентство "Укринформ".

"В ближайшие месяцы тренд к ускорению инфляции будет сохраняться, несмотря на постепенное восстановление производства", ‒ сказал он.

Шевченко отметил, что в апреле 2022 года инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении. По предварительным оценкам Нацбанка, в мае инфляция продолжила ускоряться из-за нарушенных российской военной агрессии бизнес-процессов и торговой логистики.

"Определенное восстановление экономической активности, постепенное налаживание логистики, наращивание предложения как внутренними производителями, так и импортерами тормозили ускорение инфляции. Сравнительно низкий спрос и излишек сельскохозяйственного сырья также сдерживали рост цен", ‒ заметил чиновник.

При этом, добавил Шевченко, все нарушенные войной производства и логистика дают хорошую кормовую базу для инфляции. Далее ‒ высокие мировые цены на энергоносители по-прежнему остаются важным проинфляционным фактором и давят на потребительскую инфляцию как прямо, так и опосредованно ‒ через рост затрат предприятий на производство.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине за май автогаз на отдельных заправках подорожал на 14 гривен - в среднем цена выросла на 9,94 гривен за литр – до 40,86 грн.

  • В сетях ОККО и WOG - автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11,00 грн/л, до 41,00 и 41,97 грн/л соответственно;
  • В сетях Авиас, ANP, Укрнафта цены выросли на 9,57 грн/л до 39,92-39,95 грн/л;
  • KLO и SOCAR - автогаз продукт подорожал на 11,50 и 8,50 грн/л, до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно;
  • БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек", BVS - автогаз подорожал на 4-14 грн/л.

https://glavred.info/ukraine/estestvennyy-process-inflyacii-premer-shmygal-rasskazal-pochemu-v-ukraine-vse-dorozhaet-10318217.html

Автор: Егор Бунин
НБУ инфляция цены на продукты Кирилл Шевченко
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