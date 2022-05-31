Цены на автогаз взлетели: украинцам назвали новую стоимость на АЗС

В Украине растут цены на автогаз / depositphotos.com

За месяц средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС Украины выросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что цены на АЗС поднялись во всех ведущих сетях АЗС.

Цены на автогаз в Украине:

ОККО и WOG - автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11,00 грн/л, до 41,00 и 41,97 грн/л соответственно;

Авиас, ANP, Укрнафта цены выросли на 9,57 грн/л до 39,92-39,95 грн/л;

Авантаж 7 выставила на стелу 41,95 грн/л (+11,95 грн/л по сравнению с 2 мая);

KLO и SOCAR - автогаз продукт подорожал на 11,50 и 8,50 грн/л, до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно;

БРСМ-Нафта", Shell, UPG, "Нефтек", BVS - на 4-14 грн/л подорожал автогаз.

/ enkorr.ua

Топливный кризис в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо – 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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