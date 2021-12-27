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Налог на "огород" обяжут платить не всех украинцев

27 декабря 2021, 21:53

С 2022 года вступят в законную силу изменения в Налоговый кодекс Украины.

налог на землю
Налог на землю / УНИАН, pixabay

В Украине с 1 января 2022 года вступят в законную силу изменения в Налоговый кодекс. Как известно, украинцы должны уплачивать за земельный пай минимальное налоговое обязательство, но есть исключения.

Об этом идет речь в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины касательно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Из текста документа следует, что от налога освобождаются следующие категории лиц:

  • собственники земельных участков, которые используют землю для собственных нужд;
  • украинцы, которые реализуют сельхозпродукцию со своего пая и уплачивают необходимые налоги на доход;
  • владельцы дач и придомовых участков площадью до 50 соток;
  • собственники земельных паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного или садового кооператива;
  • владельцы участков, которые были приватизированы в кооперативах в зоне отчуждения.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

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