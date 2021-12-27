Налог на "огород" обяжут платить не всех украинцев

С 2022 года вступят в законную силу изменения в Налоговый кодекс Украины.
В Украине с 1 января 2022 года вступят в законную силу изменения в Налоговый кодекс. Как известно, украинцы должны уплачивать за земельный пай минимальное налоговое обязательство, но есть исключения.
Об этом идет речь в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины касательно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
Из текста документа следует, что от налога освобождаются следующие категории лиц:
- собственники земельных участков, которые используют землю для собственных нужд;
- украинцы, которые реализуют сельхозпродукцию со своего пая и уплачивают необходимые налоги на доход;
- владельцы дач и придомовых участков площадью до 50 соток;
- собственники земельных паев, расположенных в пределах населенного пункта, дачного или садового кооператива;
- владельцы участков, которые были приватизированы в кооперативах в зоне отчуждения.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.
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