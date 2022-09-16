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Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупы

16 сентября 2022, 22:28

Рис и крупы в Украине рекордно взлетели в цене в сентябре месяце.

цены на продукты
Цены на продукты в Украине / pixabay

Цены в Украине повысились с приходом осени на макароны, рис и пшено.

Как сообщает сайт Минфин, в сентябре цены на крупы подняли на 2-5 гривен.

Так, по состоянию на 14 сентября средняя стоимость макарон перья подорожала на несколько копеек – с 28,24 грн/кг до 28,36 грн/кг.

Ценник на рис подскочил более значительно. В частности, круглый рис подорожал с 62,88 грн/кг до 75,93 грн/кг.

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупы

Пропареный повысился в цене с 66,63 грн/кг до 75,95 грн/кг. А вот круглый подешевел с 74,93 грн/кг до 73,69 грн/кг.

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупы

Также повысилась средняя стоимость и пшена – с 30,67 грн/кг до 31,10грн/кг.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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