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Нынешним 40-летним украинцам пенсия от государства не светит - министр

26 августа 2021, 19:38
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Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет.

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Пенсия в Украине под вопросом / УНИАН

В Министерстве финансов Украины рассказали о том, что ждет работающих украинцев среднего возраста, когда они достигнут выхода на пенсию. По словам главы ведомства Сергея Марченко, если у человека нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, то рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Должна быть этапность, мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале будем привлекать государственную накопительную институцию: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", - заявил он.

Также он отметил, что темпы старения населения очень стремительные. В связи с этим количество работающих будет неустанно сокращаться, а вот количество пенсионеров - наоборот мгновенно расти.

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это потянет фискальные потери бюджета и это все должны понимать", - подчеркнул Марченко.

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По его словам, власти уже обсуждают вариант инвестирования 1% по ЕСВ и 1% из другого источника.

"Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим", - добавил он.

При этом, чиновник акцентировал, что это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет.

"В условиях дефицита Пенсионного фонда другого выхода нет", - резюмировал он.

Напомним, на сегодняшний день минимальный пенсионный возраст для украинских женщин, которые родились после 1 апреля 1961 года, был повышен до 60 лет. Нововведение вступило в силу 1 апреля текущего года. Однако, несмотря на это, у некоторых категорий украинок есть возможность выйти на заслуженный отдых гораздо раньше.

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