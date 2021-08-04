Для украинцев пересчитают пенсии: кому положена надбавка в 800 гривен

Пенсии / УНИАН

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340. Такая информация есть в утвержденном Раде бюджете Украины на 2021 год.

Такую пенсию, однако, могут получать лишь те украинцы, средняя зарплата которых при наличии 35 лет страхового стажа была почти в семь раз выше средней зарплаты.

На данный момент средняя зарплата, которую учитывают аналитики Пенсионного фонда, составляет около 12,3 тысяч гривен. Речь идет о той цифре, с которой уплачен единый социальный взнос. Реальная же средняя зарплата уже достигла более 14 тысяч гривен.

В Украине по закону все, кроме судей, не могут получать пенсию, которая превышает показатель в десять минимальных. Есть ограничения и на максимальную сумму зарплаты, с которой платится взнос на пенсии – 90 тысяч гривен. То бишь, если зарплата составляет 100 тысяч гривен, то заплатить взнос нужно лишь только с 90 тысяч.

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Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.