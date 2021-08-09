Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет и раньше: кому это доступно

Женщины могут выйти на пенсию в 50 лет / Just-life.club

На сегодняшний день минимальный пенсионный возраст для украинских женщин, которые родились после 1 апреля 1961 года, был повышен до 60 лет. Нововведение вступило в силу 1 апреля текущего года. Однако, несмотря на это, у некоторых категорий украинок есть возможность выйти на заслуженный отдых гораздо раньше.

Это предусматривается пунктом 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Таким образом пенсию в 50 лет могут оформить:

женщины, родившие пятерых или более детей;

женщины, у которых дети являются инвалидами детства;

женщины, которые работали на вредных или опасных производствах (профессии касаются горных работ, добычи, рудной и химической промышленности, металлургии).

В 45 лет выйти на заслуженный отдых могут:

работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Какие особенности начисления таких пенсий:

Досрочная пенсия начисляется пожизненно. Однако переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено.

Кроме этого, женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь 15 лет страхового стажа, который можно проверить на сайте Пенсионного фонда.

Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Также ранее сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября.