Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет и раньше: кому это доступно

Речь идет об определенных материнских льготах и льготах для работниц вредных профессий.
На сегодняшний день минимальный пенсионный возраст для украинских женщин, которые родились после 1 апреля 1961 года, был повышен до 60 лет. Нововведение вступило в силу 1 апреля текущего года. Однако, несмотря на это, у некоторых категорий украинок есть возможность выйти на заслуженный отдых гораздо раньше.
Это предусматривается пунктом 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Таким образом пенсию в 50 лет могут оформить:
- женщины, родившие пятерых или более детей;
- женщины, у которых дети являются инвалидами детства;
- женщины, которые работали на вредных или опасных производствах (профессии касаются горных работ, добычи, рудной и химической промышленности, металлургии).
В 45 лет выйти на заслуженный отдых могут:
- работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.
Какие особенности начисления таких пенсий:
Досрочная пенсия начисляется пожизненно. Однако переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено.
Кроме этого, женщина, оформляющая досрочную пенсию, должна иметь 15 лет страхового стажа, который можно проверить на сайте Пенсионного фонда.
Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.
Также ранее сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября.