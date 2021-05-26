Повышение цен на метро Киева: названа предельная стоимость

Поездка в киевском метро не подорожает до 20-25 грн, заверил Виталий Кличко / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цена проезда в метро может повыситься уже в ближайшее время. По его словам, власти сделают так, чтобы подорожание проезда не сильно ударило по людям.

Стоимость поездки в подземке столичные власти не планируют поднимать до 20-25 гривен, рассказал градоначальник в эфире канала Наш.

Мэр подчеркнул, что сейчас цены на проезд в Киеве самые низкие в Европе.

"…Сегодня проезд в Киеве самый дешевый в Европе, и мы видим, что мэры других городов подняли проезд. У нас транспортная отрасль дотационная – почти 3 млрд гривен мы дотируем. Это заработные платы, метро, дороги и подвижной состав", – сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что коллектив коммунального предприятия Киевский метрополитен попросил столичные власти повысить стоимость проезда. В КП отметили, что экономически обоснованный тариф на проезд в подземке в 2021 году – 21,05 грн.

Напомним, в Киеве в июле 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте подскочила. Поездка в метро подорожала с 5 до 8 грн. Также 8 гривен стал обходиться проезд в наземном транспорте (до подорожания стоил 4 грн).

В конце апреля текущего года стало известно, что в столице в ряде маршрутных такси проезд с 8 гривен подорожал до 10 грн.