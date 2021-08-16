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Прибыль украинских металлургов существенно сократится во втором полугодии - эксперты

16 августа 2021, 17:17

Это произойдет на фоне снижение цен на металл.

металлургия заводд

С начала года в Украине фиксируется рекордный рост выручки от продажи металлургической продукции, однако несмотря на это в ближайшее время прибыль украинских компаний от продажи металлургического сырья и стальной продукции может сократиться.

Как говорится в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка", это произойдет на фоне снижение цен на металл.

Согласно данным Государственной таможенной службы, за 7 месяцев с начала года украинские компании отправили на экспорт черных металлов, включая чугун, полуфабрикаты и готовый прокат на общую сумму в 7,55 млрд долл. Что почти 67% роста в годовом измерении. Экспорт изделий из черных металлов, таких как трубы, цистерны, металлоконструкции и т.д., также вырос почти на 29% и составил 660 млн долл.

Тем не менее, эксперты утверждают, что эта позитивная динамика не долговечна, и уже во втором полугодии она пойдет на спад.

"По сравнению с прошлым годом, когда было падение объемов производства, в том числе в связи с коронакризисом, будет некоторое увеличение (производства – ред.)… Мы выйдем в плюс, но очень небольшой", - предполагает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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По его словам, на мировых рынках уже заметно падение котировок на металлопродукцию.

"Я думаю, что со второй половины года мы можем ожидать охлаждения рынка за счет увеличения предложения и уменьшения спроса", - добавил А. Каленков. По его мнению, фундаментальных оснований для нового цикла роста цен нет. "Резкий скачек был связан главным образом с большими вливаниями в экономику на фоне пандемии", - объясняет он.

Позицию Каленкова поддерживают аналитики Укрпромвнешэкспертизы, которые также фиксируют снижение стоимости металлургического сырья на всех рынках и падение котировок на металлопрокат в Европе и черноморском регионе. Подталкивать цены на металлопродукцию вниз в ближайшее время будет слабый спрос, считают в УПЭ.

По словам аналитика Concorde Capital Дмитрия Хорошуна, максимальные цены на сталь (квадратная заготовка, слябы, ГКР) были во второй половине мая, а затем наблюдалось снижение – как минимум на 15%. Цены на ЖРС, по его информации, также опустились примерно на 25% от июльских максимумов. И это не предел – цены будут продолжать снижаться, прогнозирует аналитик.

металлурги
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