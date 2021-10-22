Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

Джо Байден / Фото Reuters

До начала 2022 года не предполагается снижения цен на газ, заявил президент США Джо Байден.

"Думаю, вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", - цитирует Байдена CNN.

По словам главы Белого дома, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей голубого топлива.

"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около 3,30 доллара. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. Поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.

Дефицит газа в Европе

В последние несколько недель на газовых рынках Европы произошел резкий взлет цен на природный газ. Цены стремительно растут и достигают рекордных показателей за последние 13 лет. Ситуация спровоцирована в том числе и действиями Газпрома, который в условиях дефицита газа в европейских газохранилищах и на фоне завершения строительства Северного потока-2 отказывается от дополнительных поставок топлива через украинскую ГТС.

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18 октября цена на газ в Европе превысила 1300 долларов за кубометр. В начале торгов стоимость голубого топлива составляла 1054 доллара. Резкий рост цены произошел на фоне отказа российского Газпрома бронировать дополнительные объемы транзита через Украину.

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21 октября президент России Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно, если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку голубого топлива по газопроводу Северный поток-2. По его словам, Россия на следующий день начнет поставку 17,5 млрд кубов.

Путин также обосновал целесообразность использования Северного потока-2 для транспортировки газа в Европу тем, что новый газопровод экологичнее, чем газотранспортная система Украины.

"В 5-6 раз выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины. Ну, потому что старушка уже. Экологи должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы", — сказал президент РФ.

Между тем, компании-операторе ГТС Украины гооворят, что газовые проблемы ЕС связаны с тем, что Газпром пытается выторговать для себя более выгодные условия накануне запуска СП-2.