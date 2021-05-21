Стало известно о планах Украины по отказу от электричества из России и Беларуси

Украина может временно прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября - НКРЭКУ / УНИАН

Украина на период с 26 мая по 1 октября может отказаться от получения электроэнергии из России и Беларуси. Согласно планам, принятие такого решения положительно скажется на деятельности предприятий, которые добывают угля, и на работе энергетической системы страны. Проект постановления уже опубликован Нацкомиссией по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно проекту постановления комиссии, предлагается ограничить импорт электроэнергии до 0 МВт до 1 октября из государств, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. Нацкомиссия планирует рассмотреть соответствующий документ 26 мая.

"Ограничить доступную пропускную способность для импорта электрической энергии в Украине, будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь, – ред.), до 0 МВт", - отмечается в документе.

Также указано, что приостановка получения электроэнергии из России и Беларуси положительно отразится на работе компаний, добывающих уголь, и не создаст каких-либо угроз оптимальной работе энергетической системы Украина на будущий осенне-зимний период.Читайте такжеОтказ от импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: чем это грозит

"Приостановление импорта электроэнергии должно положительно отразиться на обеспечении безопасности поставок электроэнергии в ОЭС Украины, на деятельности угледобывающих предприятий и не создаст угрозы безопасности функционирования ОЭС Украины к началу осенне-зимнего периода 2021/2022 годов", - подчеркивается в документе НКРЭКУ.

Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину