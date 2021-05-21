Стало известно о планах Украины по отказу от электричества из России и Беларуси

Вопрос ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси будет рассмотрен 26 мая.
Украина на период с 26 мая по 1 октября может отказаться от получения электроэнергии из России и Беларуси. Согласно планам, принятие такого решения положительно скажется на деятельности предприятий, которые добывают угля, и на работе энергетической системы страны. Проект постановления уже опубликован Нацкомиссией по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно проекту постановления комиссии, предлагается ограничить импорт электроэнергии до 0 МВт до 1 октября из государств, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. Нацкомиссия планирует рассмотреть соответствующий документ 26 мая.
"Ограничить доступную пропускную способность для импорта электрической энергии в Украине, будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь, – ред.), до 0 МВт", - отмечается в документе.
Также указано, что приостановка получения электроэнергии из России и Беларуси положительно отразится на работе компаний, добывающих уголь, и не создаст каких-либо угроз оптимальной работе энергетической системы Украина на будущий осенне-зимний период.Читайте такжеОтказ от импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: чем это грозит
"Приостановление импорта электроэнергии должно положительно отразиться на обеспечении безопасности поставок электроэнергии в ОЭС Украины, на деятельности угледобывающих предприятий и не создаст угрозы безопасности функционирования ОЭС Украины к началу осенне-зимнего периода 2021/2022 годов", - подчеркивается в документе НКРЭКУ.
Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину
- Импорт электроэнергии из России в Украину возобновился с 1 февраля 2021 года по причине кризиса в энергетической сфере украинского государства. Проблемы возникли из-за длительного ремонта блоков атомных электростанций, высокой аварийности ТЭС и сокращения запасов угля. На фоне сложившейся ситуации Киев запросил дополнительные коммерческие поставки электроэнергии с территории России.
- Министр энергетики Герман Глущенко 17 мая обратился к главе НКРЭКУ с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси в связи с тем, что данные государства не входят в Энергетическое сообщество. Как полагает Глущенко, политика импорта электричества с территорий РФ и РБ противоречит планам Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности государства.