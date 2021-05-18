Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России / Reuters

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании закона о сертификации "Укрэнерго" №1396-ІХ, предоставившего ему такое право.

"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", — указано в письме от 17 мая, которий имеется в распоряжении издательства Энергореформа.

По мнению министра, ориентация на импорт э/э со стран-не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины с ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с дальнейшим присоединением к европейской сети.

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