Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России

Ориентация на импорт электроэнергии со стран-не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины, убежден министр энергетики.
Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании закона о сертификации "Укрэнерго" №1396-ІХ, предоставившего ему такое право.
"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", — указано в письме от 17 мая, которий имеется в распоряжении издательства Энергореформа.
По мнению министра, ориентация на импорт э/э со стран-не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.
Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины с ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с дальнейшим присоединением к европейской сети.
Импорт электроэнергии из России – о чем сообщалось ранее:
- 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских электричества и угля. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- 23 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
- 13 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует сертификацию оператора передачи электроэнергии согласно требованиям Евросоюза. Среди прочего документ предусматривает введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.