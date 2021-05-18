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Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России

18 мая 2021, 15:14
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Ориентация на импорт электроэнергии со стран-не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины, убежден министр энергетики.

Электроэнергия
Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России / Reuters

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании закона о сертификации "Укрэнерго" №1396-ІХ, предоставившего ему такое право.

"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", — указано в письме от 17 мая, которий имеется в распоряжении издательства Энергореформа.

По мнению министра, ориентация на импорт э/э со стран-не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины с ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с дальнейшим присоединением к европейской сети.

Импорт электроэнергии из России – о чем сообщалось ранее:

  • 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских электричества и угля. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
  • 23 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
  • 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
  • 13 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует сертификацию оператора передачи электроэнергии согласно требованиям Евросоюза. Среди прочего документ предусматривает введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Минэнерго электичество запрет импорта новости Украины Герман Галущенко
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