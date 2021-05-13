Зеленский поставил точку в вопросе запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси / Офис президента

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует сертификацию оператора передачи электроэнергии согласно требованиям Евросоюза. Среди прочего документ предусматривает введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, закон среди прочего регулирует отношения между владельцем системы передачи и производителем/поставщиком электроэнергии: первому запрещается контролировать второго. Управлять такими объектами госсобственности может исключительно министерство, что уполномочено правительством.

Отдельным пунктом закона прописаны полномочия национального регулятора НКРЕКП прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого регулятор должен аннулировать все результаты аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из Беларуси и Российской Федерации, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.

Импорт электроэнергии – о чем сообщалось ранее: