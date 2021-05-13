Зеленский поставил точку в вопросе запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси

Закон обеспечит сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями Евросоюза.
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует сертификацию оператора передачи электроэнергии согласно требованиям Евросоюза. Среди прочего документ предусматривает введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, закон среди прочего регулирует отношения между владельцем системы передачи и производителем/поставщиком электроэнергии: первому запрещается контролировать второго. Управлять такими объектами госсобственности может исключительно министерство, что уполномочено правительством.
Отдельным пунктом закона прописаны полномочия национального регулятора НКРЕКП прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого регулятор должен аннулировать все результаты аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из Беларуси и Российской Федерации, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.
Импорт электроэнергии – о чем сообщалось ранее:
- 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских электричества и угля. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- 23 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.