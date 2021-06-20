"Украина превратилась в страну-наркомана": эксперт объяснил, почему нужно отказаться от кредитов МВФ

Эксперт объяснил, почему сотрудничество с МВФ невыгодно Украине / УНИАН

Украина точно сможет обойтись без денег Международного валютного фонда (МВФ) и сможет вернуть долги. Если отказаться от кредитов, то экономика начнет развиваться. Ведь сейчас все заработанные средства страна отдает на уплату долгов и процентов. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду политолог, директор фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

"У нас очень сложная система расчетов с Фондом. Ведь МВФ – это едва ли ни единственная донорская организация, которая берет не только проценты, но и проценты с процентов. А это на самом деле очень грабительская система", - объяснил Бондаренко.

Он добавил, чтов свое время экс-министр финансов Наталья Яресько подписала соглашение с Международным валютным фондом, согласно которому Украина должна платить свои долговые обязательства пропорционально тому, как в стране растет ВВП и макроэкономические показатели.

"Если у нас ВВП растет более чем на 4% в год, мы должны платить больше Фонду, чем если бы этот рост оставался на более низком уровне. Фактически этим соглашением мы обрекли себя на медленное ковыряние в болоте, и нынешнее сотрудничество с МВФ действительно не позволяет нам стремительно развиваться", - считает эксперт.

По словам Бондаренко, Украине давно нужно пересмотреть условия сотрудничества с МВФ таким образом, чтобы были обеспечены ее собственные интересы.

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"Отказ Украины от сотрудничества с МВФ будет аналогичным отказу наркомана от сотрудничества с наркодилером. Украина уже давно превратилась в страну-наркомана, которая ради того, чтобы получить "очередную дозу", то есть транш, готова вынести из дома последнее и согласиться на любые требования, которые ей выдвинули", - отметил он.

По словам Бондаренко не является правдой то, что, отказавшись от сотрудничества с МВФ, Украина будет не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства, и поэтому будет вынуждена объявить дефолт.

"Мы будем возвращать долги за счет развития экономики, но откажемся брать новые кредиты, наращивая таким образом долг (...) Итак, Украина точно сможет обойтись без денег МВФ и сможет вернуть долги", - резюмировал эксперт.

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